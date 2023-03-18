Траньков: «Очень рад, что удалось исполнить мечту Волосожар и еще раз оказаться с ней на льду»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, который выступил в паре с Татьяной Волосожар на турнире по шоу-программам «Русский вызов», прокомментировал прокат.

— Ваше выступление может стать жирной точкой в карьере?

— Я в середине льда был как жирная точка. Вместе мы не катались 2,5 года. Действительно сегодня было тяжело. Я очень рад, что удалось исполнить мечту супруги и еще раз вместе оказаться с ней на льду.

— Тяжело выступать первыми?

— Думаю, нам повезло, что мы первые в этой разминке. Другим участникам придется кататься по песочку.