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Траньков прокомментировал неожиданное снятие Трусовой с Кубка России в Сызрани

09:26
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Российский тренер и телеведущий Максим Траньков в разговоре с «СЭ» высказал свое мнение относительно снятия с первого этапа Кубка России фигуристки Александры Трусовой, лидировавшей после короткой программы.

Максим Траньков.«Спортсмен разговаривать не обязан». Траньков — о молчании Коляды, снятии Трусовой и финишной прямой Тарасовой/Морозова

— На Кубке России в Сызрани, куда вы приехали, многих удивило снятие Трусовой. А у вас такое в практике было — снятие с произвольной программы? Просто ехать в другой город, чтобы потренировать аксель...

— Да, такое тоже бывало. Цыплят по осени считают, после чемпионата России, Олимпиады будем подводить итоги, кто что делал правильно, а что было лишним. Сейчас надо воспринимать ситуацию как есть. Я в подготовку девочек не вхож, вопрос не ко мне. Но такая практика существует. А в США есть турниры, где можно кататься с одной программой. Skate Detroit, например — на него можно было приехать с короткой или произвольной.

— А в чем смысл? Реально потренировать одну программу?

— Да, проверка, катание на судьях, зрителях отличается, другое давление. Поэтому все набирается через старты, в такой сложный год нужно выступать.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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