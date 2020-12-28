Траньков — про фото Морозова с чемпионата России: «Мы ОПГ»
15:50
Двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков отреагировал на пост Владимира Морозова в Instagram.
Российский фигурист опубликовал фотографию с чемпионата России, на котором он и его партнерша Евгения Тарасова стали чемпионами.
«Мы больше чем команда. Ребята, спасибо вам за эту победу. Всех с наступающим Новым годом», — подписал Морозов фото.
«Мы ОПГ», — написал Траньков, который тренирует Морозова и Тарасову.
«Дальше — больше! Спасибо за победу!» — написал тренер Александр Жулин.
«Умнички! Я за вас очень очень рада», — добавила фигуристка Виктория Синицина.
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