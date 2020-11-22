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Траньков призвал перенести Гран-при России из Москвы в регионы

20:46
22 ноября 2020. Москва. «Гран-при России». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
22 ноября 2020. Москва. «Гран-при России». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков в разговоре c «СЭ» призвал проводить Гран-при России по фигурному катанию в разных городах, а не только в Москве.

— У Лизы Туктамышевой сумасшедшая поддержка в Петербурге. И если бы Кубок Ростелеком проходил там, было бы сумасшествие. Мне вообще нравится идея стран Северной Америки и Японии, когда они проводят свой этап в разных штатах, префектурах. Думаю, мы тоже придем к этому. Не знаю насчет Перми, там дворца нет хорошего, а Владивосток — почему нет? Было бы красиво. Почему бы в Сочи не провести? В Канаде мы как-то участвовали в этапе в городе Сент-Джонс в Ньюфаундленде, почти между айсбергами, плавающими. Но это правильно, это дает развитие фигурного катания в регионах. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Транькова читайте на сайте «СЭ»

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