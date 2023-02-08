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Сегодня, 11:00

Траньков поздравил Костомарова с днем рождения: «Тебя очень не хватает на льду и в жизни»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков поздравил фигуриста Романа Костомарова с 46-летием и опубликовал слова поддержки в адрес спортсмена.

«Ромка, с днем рождения тебя, мужик. Мы все очень ждем тебя, чтобы отметить все, что пропустили, просто поболтать и поспорить. Тебя не хватает на льду и в жизни. Ждем! С днем рождения!» — написал у себя в соцсетях Траньков.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Позднее его подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала. Фигурист столкнулся с осложнениями на фоне болезни, 7 февраля появилась информация о том, что ему ампутировали обе стопы.

Костомаров — победитель Олимпиады-2006 в Турине в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Также спортсмены дважды становились чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.

Роман Костомаров. СМИ пишут об ампутации ноги у Костомарова. Негативные прогнозы подтверждаются?

Фигурное катание
Максим Траньков
Роман Костомаров
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