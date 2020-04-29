Траньков показал «исторический кадр». Первая встреча двукратного олимпийского чемпиона с супругой Волосожар

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков в своем официальном Instagram опубликовал фотографию с первой встречи со своей супругой Татьяной Волосожар.

— Это исторический снимок. Почему? Ну, например, это первый международный старт для меня. Или первый старт с Марией Мухортовой в паре. Или первая победа... Но главное, то что именно там, в Чехии, мы впервые увидели друг друга с Татьяной! Да, это она справа от меня, ступенькой ниже. Узнали кого-то? Петро Харченко теперь видный политический деятель в родном Днепре, Мария — солистка ледового шоу в Британии, Саша Попов тоже исколесил весь белый свет, а Арина Ушакова — тренер сборной России, специалист команды Нины Мозер, прекрасная мама и жена. О нас с Таней вы в курсе. Такая вот жизнь после спорта! (юниорский Гран-при, 2003 г. до н. э. Острава, Чешская Республика)", — написал Траньков.

18 августа 2015 года Траньков женился на Волосожар. Фигуристы завершили соревновательную деятельность в марте 2016 года.16 февраля 2017 года у пары родилась дочь Анжелика.