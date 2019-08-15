Траньков поддержал идею аналога звездного уик-энда НБА в фигурном катании и готов участвовать в нем

Российский фигурист Максим Траньков положительно высказался об идее Елизаветы Туктамышевой, которая предложила организовать в фигурном катании аналога звездного уик-энда НБА. Также он готов поучаствовать в нем.

— Фигурное катание переживает взлет благодаря успеху наших девочек. Поэтому, мне кажется, идея имеет место быть. Я бы поучаствовал в таком шоу в качестве тренера или ведущего. Что касается нагрузки на фигуристов, то все будет зависеть от их собственного желания, — цитирует Транькова RT. По его словам, в США, Канаде или Японии спортсмены выступают на протяжении всего года. — Это у нас присутствуют пережитки советской системы, поэтому летом принято исключительно тренироваться.