Траньков отказался комментировать заявление Плющенко о возможной смене его ученицами спортивного гражданства

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков не стал комментировать высказывание Евгения Плющенко о возможной смене гражданства его воспитанниц.

«Это не этично. Мы коллеги с ним, поэтому я не буду высказываться», — цитирует Транькова Vprognoze.ru.

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023. Он заявил о возможной смене спортивного гражданства его ученицами из-за предвзятого судейства.