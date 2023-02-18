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Сегодня, 18:20

Траньков отказался комментировать заявление Плющенко о возможной смене его ученицами спортивного гражданства

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков не стал комментировать высказывание Евгения Плющенко о возможной смене гражданства его воспитанниц.

«Это не этично. Мы коллеги с ним, поэтому я не буду высказываться», — цитирует Транькова Vprognoze.ru.

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023. Он заявил о возможной смене спортивного гражданства его ученицами из-за предвзятого судейства.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/othersports/10661099-trankov-otkazalsya-kommentirovat-slova-plyuschenko-o-vozmozhnoj-smene-grazhdanstva-figuristok.html
Фигурное катание
Евгений Плющенко
Максим Траньков
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