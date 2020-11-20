Траньков оценил выступление пар на этапе «Гран-при» в Москве

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков отметил, что лидирующим парам по итогам короткой программы на этапе «Гран-при» в Москве не удалось избежать недочетов.

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов (79,34 балла) лидируют в парном. Следом идут две другие российские пары — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (78,29) и Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (73,84).

?- Прежде всего, порадовали дебютанты. Те, кто выступал в начале, они справились с волнением, — цитирует Транькова «РИА Новосоти». — Я понимаю молодых ребят, которым выдался шанс показать себя на таком крупном турнире. И практически все дебютанты здорово справились с этой задачей. Отлично, что есть такой резерв. Понятно, что соревнования проходили между двумя парами Тамары Николаевны Москвиной — Бойковой/Козловским и Мишиной/Галлямовым. Обеим парам не удалось избежать ошибок, поэтому результат закономерен. Но в этом сезоне еще можно ошибаться, потому что не у всех подготовка получается такой, какая она должна быть.