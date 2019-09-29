Траньков объяснил удаленный пост и не отказывается от слов про Смолова
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, болельщик «Зенита» Максим Траньков объяснил, почему удалил пост в Twitter про нападающего «Локомотива» Федора Смолова. При этом, по его словам, он не отказывается от своих слов.
Фигурист после матча 11-го тура чемпионата России, в котором «Локомотива» победил «Зенит» (1:0), написал следующее: «Смолов заговорил... Хвала Хорватия (речь о незабитом пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2018. — Прим. «СЭ»), — написал Траньков в Twitter. - GQ «спортсмен столетия» вручат? Бездарность есть бездарность».
- Короче. Удалить хотел комментарий, написанный одной особью, но, так как больше читаю, чем пишу, удалилась ветка. Все, что написал, моя живая реакция. Не отказываюсь. Но всем пишущим мне гадости, прошу хоть в Википедию зайти, а то пишете фигню, даже смешно, — написал Траньков в Twitter.
Напомним, что в перерыве матча Смолов раскритиковал решение об отмене его гола и предложил отдать «Зениту» первое место в турнирной таблице.
Короче. Удалить хотел комментарий написанный одной особи, но так как больше читаю чем пишу, удалилась ветка. Всё, что написал моя живая реакция. Не отказываюсь. Но всем пишущим мне гадости, прошу хоть в Wiki зайти, а то пишите херню, даже смешно.— Maxim Tran'kov (@xam_trankov) September 28, 2019