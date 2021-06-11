Траньков объяснил, почему его не удивляет возвращение 37-летней Савченко в фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион, фигурист и тренер Максим Траньков прокомментировал «СЭ» возвращение в спорт действующей олимпийской чемпионки в парном катании Алены Савченко. Украинка много лет выступала за Германию, но сегодня анонсирован переход в сборную США. В свое время именно Транькову в паре с Татьяной Волосожар Савченко уступила в Сочи.

— Алена — фанат своего дела и этого вида спорта, она уже вписала свое имя в историю, но хочет брать все новые вершины, ставить рекорды. Я знаком с Аленой, в целом меня эта новость не удивляет. Не могу назвать ее обыденной, конечно, но Алена всегда говорила, что она бы еще вернулась, выступала, если бы Бруно Массо (бывший партнер. — Прим. «СЭ») хотел. Она любит соревноваться, я сам с ней соперничал и хорошо это знаю. Если она готова и физическое состояние позволяет, почему нет?

— Она станет соперником вашей пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов, других россиян?

— Пока сложно говорить о перспективах, даже партнер неизвестен. В случае Алены вообще ничего нельзя утверждать, нужно сначала увидеть. Но осталось не так много времени для тренировок, чтобы скататься. Нужно получить разные разрешения. Еще надо на национальном чемпионате отобраться в сборную. Очень много факторов. В Германии была одна пара такого уровня, в США их немного, но по крайней мере чемпионат есть.

— Может, самому теперь вернуться? У вас нет желания?

— Никогда не было такого желания ни у меня, ни у моей супруги [Татьяны Волосожар]. У нас в жизни есть много еще интересного кроме фигурного катания, чем хочется заниматься, — сказал Траньков.

(Дмитрий Кузнецов)