Траньков объяснил, почему больше не будет тренировать Тарасову и Морозова

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков объяснил, почему не будет больше тренировать российскую пару Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Бывший фигурист отметил, что насколько бы он не был хорошим спортсменом, этого опыта пока недостаточно для того, чтобы стать главным тренером первой пары страны.

– Командный чемпионат мира завершится 15 апреля, уже после него будет формироваться команда на следующий сезон, – приводит ТАСС слова Транькова. – Тогда и станет понятно, войду я в тренерский штаб или нет, в каком качестве, а также кто будет заниматься постановкой программ пары на следующий сезон. Очень благодарен ребятам за то, что они предоставили мне возможность поработать главным тренером и попросили быть с ними в этом сезоне. Для себя я сделал выводы о том, насколько могу быть тренером.

Не всегда хороший спортсмен может быть хорошим тренером, поэтому мне нужно было для себя понять на будущее – способен ли я выполнять эту работу, нравится ли мне это. Понял, что насколько бы я не был хорошим спортсменом, этого опыта пока недостаточно для того, чтобы стать главным тренером первой пары страны. Конечно же, я бы хотел продолжить работу с ребятами в каком-то другом качестве, но быть именно главным тренером мне пока рано, рано брать на себя ответственность за лидеров мирового парного катания. В будущем, когда опыта станет побольше, я бы с удовольствием вернулся к работе главного тренера.

Серебряные призеры командного олимпийского турнира в Пхенчхане до игр Игр-2018 тренировались в группе Мозер, летом минувшего года пара начала сотрудничество с Траньковым.

В текущем сезоне Тарасова и Морозов стали чемпионами России, выиграли два этапа "Гран-при", стали третьими в финале в Ванкувере, стали вторыми на чемпионате Европы в Минске и завоевали серебро на чемпионате мира в Сайтаме.

"Не по Сеньке шапка". Траньков больше не будет главным тренером Тарасовой и Морозова

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