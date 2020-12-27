Двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков в интервью RT отметил, что работа с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым помогает писать свою личную историю.

Напомним, что пара стала победителем прошедшего в Челябинске чемпионатп России.

— Что наиболее сильно порадовало вас в выступлении подопечных?

— То, как Женя с Володей провели весь чемпионат. Как тренировались, как относились к разминкам, выступлениям. Это было очень взрослое и осознанное отношение. Солидное. Не исключаю, что на судей это тоже произвело впечатление. Как и на соперников.

— В произвольной программе, тем не менее, у ваших подопечных не получился выброс.

— Это произошло не из-за ошибки, а, скорее, по причине слишком большого желания выполнить элемент максимально хорошо. Потому мне прокат и не слишком понравился: на тренировках все элементы получались у Жени и Володи абсолютно чисто.

— Предсоревновательные тренировки, которые проходят в открытом режиме, — это какая-то особенная стратегия?

— Нет. У фигуристов есть такой приём — показывать в открытых тренировках лучшие куски программ, но мы этого не делали. Более того, раньше Женя с Володей всегда старались продемонстрировать на тренировке свою великолепную подкрутку. Я же, напротив, всё то время, что мы работаем вместе, старался убедить их: нет смысла показывать элемент, когда весь мир и без того знает, что он лучший. На тренировке нужно отрабатывать уязвимые места. Хотя в этом отношении у каждого специалиста свой подход. Я пока могу разве что делиться с ребятами собственным опытом.

— До чемпионата мира, если он в этом сезоне состоится, осталось почти три месяца. Будете искать варианты дополнительных стартов?

— Сейчас наша задача — составить дальнейший план работы. Будем смотреть, что предложит федерация фигурного катания, и уже потом делать выбор.

— И выступать в новогодних шоу?

— Таких приглашений нет даже у нас с Таней. Как-то не особо мы на ёлках востребованы. Да и сам я отошел от этого, занявшись тренерской работой.

— А когда-то говорили, что разочаровались в профессии.

— Это правда. Просто в моём характере придерживаться принципа: если за что-то взялся — делай это хорошо. Работая с Тарасовой и Морозовым, я, если разобраться, пишу свою личную историю, удовлетворяю собственные амбиции. И не знаю, если честно, есть ли ещё фигурист, который выигрывал чемпионат России с двумя разными партнёршами и делал это как тренер.