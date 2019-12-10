Олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков высказался о российской фигуристке Алине Загитовой. Спортсменка неудачно выступила в произвольной программе и заняла шестое место.

— Я не согласен с этим, для меня Загитова не выглядела тяжелой на льду, — приводит RT слова Транькова. — Все взрослеют, это нормально, и Алина сейчас находится в прекрасной форме. У меня мурашки пошли от ее короткой программы. А довести до мурашек Максима Транькова могут далеко не все, уж поверьте.

Я вообще не считаю, что у Медведевой какой-то серьезный спад. И она, и Алина Загитова прославили российское женское фигурное катание. Что касается последней, то она олимпийская чемпионка и единственная в истории обладательница всех титулов в этом виде спорта. О каком закате карьеры тут может идти речь? Это все пустые слова, на самом деле. Загитова очень много сделала для фигурного катания, и никто другой не может похвастаться тем, чего добилась она. Более того, нынешний успех наших девушек тоже стал возможен только благодаря тому, что сделала Алина. Все они равняются на нее.