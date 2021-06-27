Траньков — о Тутберидзе: «Она доказывает на каждой тренировке, что ничего невозможного нет»
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о тренере Этери Тутберидзе.
«Этери — очень крутой мотиватор, и то, чем ребята занимаются, раньше не делали никогда. У всех, включая меня, ломаются стереотипы. Раньше я был уверен, что есть невозможное, но Этери Георгиевна доказывает на каждой тренировке, что ничего невозможного нет.
Когда имею дело с тренерами, подмечаю все. Я учусь у всех тренеров, с которыми работал как спортсмен. Многому научился у Марины Олеговны Зуевой. Сейчас она для меня — на самой вершине, номер один, так как я работал с ней год и в это время узнал столько вещей, о которых не знал всю карьеру.
Сейчас, конечно, я могу учиться у Этери Тутберидзе. Помимо прочего, она одержима как суперпрофессионал, помешана на результате и своих спортсменах», — приводит слова Транькова Olympics.com.
Под руководством Транькова и Тутберидзе будет тренироваться спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Тарасова и Морозов — серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях. Пара заняла четвертое место на прошедшем чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме
Дополнительная информация:
https://olympics.com/en/news/maxim-trankov-evgenia-medvedeva-switch-pairs-coaching-tutberidze
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