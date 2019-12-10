Олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков высказался в адрес бронзового призера финала «Гран-при» Александры Трусовой. Он отметил то, что фигуристка сейчас творит прыжковую историю.

Трусова заявляла в произвольную программу пять четверных прыжков.

— Весь пьедестал на финале «Гран-при» — это, конечно, приятно, но все же это лишь ступень, а не титул, — приводит RT слова Транькова. — Успехи должны подстегнуть девушек к дальнейшей работе. Впереди чемпионат России, первенство Европы и мира. Дальше сезон будет только интереснее.

Благодаря Саше мы поверили, что в одной программе может быть сразу пять четверных. Нам остается только наслаждаться и радоваться, что мы стали свидетелями такого прорыва. Повторюсь, нашим мужчинам надо тянуться за девушками. Трусова, безусловно, сейчас творит прыжковую историю. Она уже великая фигуристка, я это пять раз готов повторить.

Но все же выигрывают в этом виде спорта не только благодаря прыжкам. Эстетика и артистизм — это половина успеха. Если Саша добавит их к своей технике, ее ждут огромные достижения.