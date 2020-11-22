Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков в интервью «СЭ» поделился мнением о результатах «Гран-при» в Москве и рассказал, считает ли Елизавету Туктамышеву фаворитом чемпиона России.

— Победа Елизаветы — это ее превосходство или точный расчет с учетом ошибок Трусовой и Косторной?

— Весь наш спорт состоит из расчетов и ошибок. Кто меньше ошибок допустит — тот и выиграл. Вчера их меньше допустила Елизавета и заслуженно победила. Ну а то, что случилось с Трусовой — об этом может говорить только тренер и сама Александра. Им нужно проанализировать выступление. Я понятия не имею, почему случился такой прокат.

— Становится ли Туктамышева фаворитом чемпионата России?

— У нас есть несколько спортсменок, которые являются лидерами в женском одиночном катании, в их число входит и Елизавета Туктамышева. Я никого бы не стал выделять. (Кристина Врабий)