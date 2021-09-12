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Траньков — о контрольных прокатах: «Скучно точно не было»

20:35
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Двукратный олимпийский чемпион, тренер Максим Траньков высказался о контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.

«Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию подошли к концу. Мы с Ритой Мамун очень старались, чтоб вам не было скучно, нам точно не было! Всем спортсменам удачного сезона, гладкого льда и здоровья! А вам, дорогой зритель/болельщик/фанат только положительных эмоций от грядущего олимпийского сезона!» — написал Траньков в Instagram.

Публикация от Maxim Trankov (@xam_trankov)

Контрольные прокаты прошли с 11 по 12 сентября в Челябинске. В эти дни российские фигуристы представили свои новые программы, с которыми будут выступать в олимпийский сезон.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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