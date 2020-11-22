Олимпийский чемпион Сочи, тренер и телекомментатор Максим Траньков в интервью «СЭ» высказался о выступлении Алены Косторной на прошедшем «Гран-при России». Фигуристка академии Плющенко заняла второе место.

— Думаю, судьи наглядно оценили ее прокаты. Это не та Косторная, которая выигрывала чемпионат Европы и которую за те победы полюбили фанаты, и в том числе я. Она мне импонировала больше всех из троицы. Пока она не в форме. Но насколько я знаю, сейчас все готовятся к чемпионату, и большинство воспринимает нынешние старты как тренировку. Я тоже не считаю этапы Кубка и «Гран-при» битвой насмерть. Да, некоторые спортсмены показывают эмоции, топают ногами... Но для тренера главное — подготовка к чемпионату России, там будут распределяться квоты в сборную и финансирование.

— А Алену не лояльно оценивают? Особенно в коротких программах.

— Я бы сказал, абсолютно адекватно. Если бы она с таким прокатом выиграла, начались бы разговоры. Думаю, ей самой полезно получить небольшой щелчок, ее это простимулирует. Поймите, это нормально — проиграть на тренировке. Даже не в ковидный сезон многие спортсмены относятся к Гран-при спокойно, как к не очень важному старту. Это проба пера, не титул. Ты не будешь потом всем рассказывать — я победитель этапа «Гран-при»! (Дмитрий Кузнецов)

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