Траньков назвал самого сложного в разговоре российского фигуриста: «Чтобы его расшатать, нужно быть Ургантом»
Комментатор и ведущий студии Первого канала Максим Траньков в разговоре с «СЭ» рассказал о том, у кого сложнее всего брать интервью. По его мнению, это Михаил Коляда, при этом разговаривать спортсмен в принципе не обязан.
— Кто самый сложный клиент в диалоге? Коляда, наверное?
— Мишка, да. Когда у него настроение хорошее, он может ярко отвечать, но когда не хочет, из него ничего не вытянешь. Расшатать Мишу очень сложно, для этого, надо быть условным Ургантом, то есть профессиональным интервьюером. Чтобы любого человека удавалось раскрутить на разговор. Пока не все получается. Но это вопрос больше ко мне, а не к Мише.
— Это вообще частая дискуссия — обязан ли спортсмен говорить? По умолчанию вроде бы не обязан, но есть мнение, что раз ты публичный человек, то будь добр.
— Конечно, спортсмен разговаривать не обязан. С другой стороны, если ты уже пришел в студию и сел, то стоит говорить. Потому что иначе зачем все это? Все в данной ситуации в проигрыше — выглядит это плохо, и болельщики хотят увидеть другое, и ведущим тяжело, и самому спортсмену. Я даже сейчас не конкретно про Мишу, а в принципе. Если спортсмен не хочет разговаривать, ничего хорошего не выйдет. Проще тогда не приходить.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю