Траньков надеется, что Климов сможет повлиять на развитие парного фигурного катания

Олимпийский чемпион Сочи в парном катании Максим Траньков надеется, что приход бывшего российского фигуриста Федора Климова в технический комитет Международного союза конькобежцев (ISU) поспособствует развитию парного катания.

Ранее во вторник Климов был включен в состав технического комитета ISU одиночного и парного катания как представитель спортсменов.

- Я не раз говорил о том, что хотел бы поменять в парном фигурном катании, и Федор хорошо знает мои пожелания, - цитирует ТАСС Транькова. - В каких-то моментах он со мной согласен. Но теперь он еще и тренер, и я уверен, что он будет отталкиваться от интересов спортсменов. Федор - очень толковый парень, в совете с нашим тренером Ниной Мозер он сможет повлиять на развитие парного катания и остановить в какой-то степени его затухание.

На мой взгляд, нужно поменять подход к короткой программе и добиться разнообразия элементов, прыжков, выбросов, подкруток, какие, например, делали Елена Валова и Олег Васильев. Нужно, чтобы в один год был один обязательный прыжок, в другой он менялся, та же история с выбросами - это добавило бы конкуренции. Парное катание должно развиваться, а сегодня делают ту же короткую программу, что и 20 лет назад.