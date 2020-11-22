Траньков: «Если бы Туктамышеву попросили выбрать между победой на «Гран-при» и чемпионате России, она бы сказала: «На фиг мне «Гран-при»?»

Олимпийский чемпион Сочи и тренер Максим Траньков в разговоре с «СЭ» призвал не придавать слишком много внимания победе Елизаветы Туктамышевой на «Гран-при России», поскольку основные старты еще не состоялись.

— Для большинства чемпионат России, Европы, мира в разы важнее. Если бы у самой Лизы спросили: «Выбирай, выигрываешь сейчас «Гран-при» или через месяц чемпионат России», она стопроцентно сказала — чемпионат, на фиг мне этот «Гран-при». Ну не такой большой трофей, чтобы о нем много воды лить.

— Не удивило, что в «Мегаспорте» вчера Косторную почти никто не поддерживал, все топили во время объявления ее оценок за Лизу?

— У Лизы всенародная любовь в отсутствие чемпионок — Жени и Алины. Лиза занимает эту нишу любви. К тому же очень много народу приехало вчера из Питера, я лично знаю людей, поскольку там соревнований особо нет. А в Питере у нее огромнейшая поддержка. Так что Лиза реально императрица! И если бы Кубок Ростелеком проходил в Петербурге, было бы сумасшествие. (Дмитрий Кузнецов)

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