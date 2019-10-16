Тотьмянина поблагодарила за поддержку

Олимпийской чемпионке Турина-2006 в парном катании в дуэте с Максимомом Марининым Татьяне Тотьмяниной сделали операцию по удалению желчного пузыря. Отмечается, что операция для 37-летней фигуристки прошла успешно, а образцы опухоли отправили на исследование, чтобы убедиться в ее доброкачественности.

— Низкий вам всем поклон! Спасибо, — написала Тотьмянина в Instagram.