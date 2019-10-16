Тотьмянина поблагодарила за поддержку
Олимпийской чемпионке Турина-2006 в парном катании в дуэте с Максимомом Марининым Татьяне Тотьмяниной сделали операцию по удалению желчного пузыря. Отмечается, что операция для 37-летней фигуристки прошла успешно, а образцы опухоли отправили на исследование, чтобы убедиться в ее доброкачественности.
— Низкий вам всем поклон! Спасибо, — написала Тотьмянина в Instagram.
Низкий вам всем поклон!Спасибо!!! #Repost @blokhin_nmrco with @get_repost ??? Обычно знаменитости, которые наблюдаются или оперируются в нашем центре, предпочитают быть инкогнито. Но фигуристка, олимпийская чемпионка в парном катании, пятикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира Татьяна Тотьмянина не из таких. Вчера она была прооперирована, а уже на второй день по-олимпийски уверенно встаёт с кровати. Перенесённая операция не полостная — лапароскопическая, плановая. Найти для неё паузу в плотном графике Татьяне было не так просто. — После обследования, когда зашла речь о госпитализации, отпросилась у врачей в Сочи на выступление в ледовом спектакле «Ромео и Джульетта», — рассказывает звёздная пациентка онкоцентра им.Н.Н.Блохина. — Подвести, отменить праздник, которого ждут тысячи зрителей, я не могла. Успех, полный зал, гром аплодисментов и сразу, с самолёта — на Каширку. Волнений не было, врачам такого авторитетного центра я доверяю полностью. Был вариант прооперироваться в Израиле, но я выбрала наших специалистов. Всё прошло на высшем уровне. У пациентки был довольно распространённый случай — полипоз желчного пузыря, — рассказывает заведующий хирургическим отделением опухолей печени и поджелудочной железы, к.м.н. Данил Подлужный. — Госпитализирована для выполнения лапароскопической холецистэктомии со срочным гистологическим исследованием. Почему срочным? Для того чтобы узнать интраоперационно, т. е. во время операции — есть опухоль или нет. Если бы опухоль подтвердилась, тогда бы объём операции увеличился. Результат срочной гистологии — признаков опухолевого поражения желчного пузыря не обнаружено. В ближайшие дни Татьяна будет выписана домой. Олимпийская чемпионка — участница многих громких проектов, нацелена поскорее вернуться в хорошую спортивную форму. В ближайшие два с половиной месяца запланировано около 40-ка выступлений на льду. К тому же уже очень скоро, 3 ноября — юбилейный вечер Игоря Крутого, в котором я участвую с оригинальной программой. Хотелось бы выступить в полную силу. Валяться на койке некогда. Ждёт семья — муж, дочки.