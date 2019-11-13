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Тотьмянина ответила хейтерам. Ягудин ее поддержал

18:38

Олимпийская чемпионка-2006 в парном катании Татьяна Тотьмянина в резкой форме ответила своим критикам. По всей видимости, фигуристку задели комментарии к ее фотографиям из Франции.

«Кому не нравлюсь я, мой муж, дети, образ жизни, поле деятельности, расписание, выбор стран — свободны! Я не позволю на моей территории самоутверждаться особям, которые даже не представляют, чего мне стоит сегодняшний день! Прежде чем войти, постучитесь и спросите: ждут ли вас здесь?!» — написала Тотьмянина в Instagram.

Тотьмянину поддержал ее муж, олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин.

«Если уже вывели самого спокойного в последнее время и абстрагированного от всего внешнего говна человека, то держитесь», — написал Ягудин в Instagram.

Если уже вывели самого спокойного в последнее время и абстрагированного от всего внешнего говна человека, то...держитесь #Repost @tatianatotmyanina with @make_repost Кому не нравлюсь я, мой муж, дети, образ жизни, поле деятельности, расписание, выбор стран-СВОБОДНЫ!!! Я не позволю на моей территории самоутверждаться особям, которые, даже не представляют, чего мне стоит сегодняшний день!!! Прежде чем войти, постучитесь и спросите: ждут ли вас здесь?!

Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)

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