Тотьмянина ответила хейтерам. Ягудин ее поддержал
Олимпийская чемпионка-2006 в парном катании Татьяна Тотьмянина в резкой форме ответила своим критикам. По всей видимости, фигуристку задели комментарии к ее фотографиям из Франции.
«Кому не нравлюсь я, мой муж, дети, образ жизни, поле деятельности, расписание, выбор стран — свободны! Я не позволю на моей территории самоутверждаться особям, которые даже не представляют, чего мне стоит сегодняшний день! Прежде чем войти, постучитесь и спросите: ждут ли вас здесь?!» — написала Тотьмянина в Instagram.
Тотьмянину поддержал ее муж, олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин.
«Если уже вывели самого спокойного в последнее время и абстрагированного от всего внешнего говна человека, то держитесь», — написал Ягудин в Instagram.
Если уже вывели самого спокойного в последнее время и абстрагированного от всего внешнего говна человека, то...держитесь #Repost @tatianatotmyanina with @make_repost Кому не нравлюсь я, мой муж, дети, образ жизни, поле деятельности, расписание, выбор стран-СВОБОДНЫ!!! Я не позволю на моей территории самоутверждаться особям, которые, даже не представляют, чего мне стоит сегодняшний день!!! Прежде чем войти, постучитесь и спросите: ждут ли вас здесь?!