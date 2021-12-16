Тотьмянина обратилась к Тарасовой: «Мы все вас очень любим»
19:13
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина обратилась к заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.
«Татьяна Анатольевна, мы все вас очень любим! Здоровья вам! Пожалуйста, поправляйтесь», — написала Тотьмянина в Insatgram.
Тарасова пропустила съемки заключительного этапа шоу «Ледниковый период» из-за плохого самочувствия.
Позже она в разговоре с «СЭ» рассказала о состоянии своего здоровья.
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