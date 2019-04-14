Тот самый откровенный показательный номер Туктамышевой. Вы будете скучать по нему?

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выступила со своим знаменитым показательным номером на командном чемпионате мира-2019 в японской Фукуоке.

Спортсменка каталась в образе стюардессы под хит американской певицы Бритни Спирс "Toxic". Напомним, что Туктамышева стала второй в короткой программе и выиграла произвольную.

Сборная России заняла третье итоговое место на командном чемпионате мира, уступив США и Японии.

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