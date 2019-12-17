Торт со свечами, подарки и уютные посиделки: как Туктамышева отметила день рождения с фанатами

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева в преддверии своего дня рождения встретилась с поклонниками. Сегодня 17 декабря фигуристке исполняется 23 года. Соответствующие фотографии и видео опубликованы в фан-аккаунте Туктамышевой.

Поклонники приготовили для фигуристки уютную встречу, торт со свечами и подарки.

На прошлой неделе фигуристка на тренировке исполнила каскад «четверной тулуп-тройной тулуп». Ближайшим стартом для 23-летней Туктамышевой должен стать чемпионат страны в Красноярске, который пройдет с 24 по 29 декабря.

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