Торт со свечами, подарки и уютные посиделки: как Туктамышева отметила день рождения с фанатами
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева в преддверии своего дня рождения встретилась с поклонниками. Сегодня 17 декабря фигуристке исполняется 23 года. Соответствующие фотографии и видео опубликованы в фан-аккаунте Туктамышевой.
Поклонники приготовили для фигуристки уютную встречу, торт со свечами и подарки.
На прошлой неделе фигуристка на тренировке исполнила каскад «четверной тулуп-тройной тулуп». Ближайшим стартом для 23-летней Туктамышевой должен стать чемпионат страны в Красноярске, который пройдет с 24 по 29 декабря.
Доброе утро! ? Хотим поделиться нашим общим главным подарком Императрице — подвеской. Лизе очень понравилось ? Good morning! We want to share with you a picture and some videos of presenting our main mutual gift — a necklace ? #elizavetatuktamysheva #tuktamysheva #figureskating #teamtuktik #туктамышева #елизаветатуктамышева #фигурноекатание
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