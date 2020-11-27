«Только трудно сильным быть всегда». Тутберидзе опубликовала стихотворение у себя в Instagram

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сделала новый пост у себя в Instagram.

Специалист опубликовала фотографию со своими помощниками Сергеем Дудаковым и Даниилом Глейхенгаузом, сопроводив его отрывком стихотворения Ульяны Буньковой: «Говорят, что сильные не плачут».

«Говорят, что сильным все дается

Без усилия и без труда...

Просто этим людям удается

Всю усталость утаить всегда.

Говорят, что сильным стать не сложно.

Это, как умножить два на два...

Говорить, конечно, все возможно,

Только трудно сильным быть всегда", — написала Тутберидзе.