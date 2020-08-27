«Только никому». Плющенко оценил коллаж Гном Гномыча с Месси
17:12
Бывший фигурист Евгений Плющенко на своей странице в Instagram в сторис опубликовал коллаж с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси и своим сыном Гном Гномычем.
На самом коллаже изображен тренер Сергей Розанов с прифотошопленным лицом Месси вместе с Гном Гномычем. На следующей публикации обыграны слова самого Плющенко, который ранее заявлял, что «будут еще переходы», к которым тренер добавил «только никому».
По многочисленным сообщениям СМИ, 33-летний Месси принял решение уйти из «Барселоны», за которую он выступает всю карьеру.
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