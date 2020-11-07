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Тодоренко пошутила над Загитовой: «Мы вывели из строя ведущую»

19:58
Регина Тодоренко, Роман Костомаров и Алина Загитова.
Регина Тодоренко, Роман Костомаров и Алина Загитова.
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Регина Тодоренко в паре с Романом Костомаровым показали новый номер в рамках телепроекта «Ледниковый период». Тодоренко примерила на себя образ знаменитой блондинки Мэрилин Монро из фильма «В джазе только девушки».

— Ребята, ну просто шикарный номер, — сказала после проката ведущая Алина Загитова. — Регина, тебе так идет этот цвет волос. Не думала ли ты в будущем перекраситься?

—  Алина, не сдерживай себя, — ответила Тодоренко. — Сейчас можешь смеяться. Не сдерживай себя вообще. Я вижу, что ты еле-еле сдерживаешься. Мы вывели из строя ведущую, друзья!

— Роман, удобно ли кататься в женской одежде? — переключалась Алина.

— Тепло точно! — ответил Костомаров.

— Это самое главное.

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