Тодоренко и Загитова не сдержали слез, обсуждая номер на «Ледниковом периоде»

Телеведущая Регина Тодоренко и олимпийский чемпион Роман Костомаров показали новый номер на шоу Первого канала «Ледниковый период». Они выступали под музыку из фильма «Сибирский цирюльник».

Все члены жюри поставили им максимальные оценки. Только Елена Исинбаева оценила «артистизм» пары на 5,9.

— Регина, я вижу на ваших глазах слезы. Неужели это из-за оценок? — спросила Загитова.

— Это, конечно, шоу. И мы делаем все, чтобы затронуть у зрителя какие-то ниточки души, эмоции. Очень обидно, что не получилось этого сделать, наверное. Я бы приняла оценку 5,9 за технику, потому что она несовершенна. Но эмоционально я... — не смогла закончить фразу Тодоренко и заплакала.

— Регина, пожалуйста, не плачьте. Я сейчас тоже заплачу, — обняла ее Загитова.