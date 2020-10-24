ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Тодоренко и Костомаров представили номер под «Реквием» Пугачевой

19:03
Регина Тодоренко и Роман Костомаров. Фото скриншот Первого канала
Регина Тодоренко и Роман Костомаров. Фото скриншот Первого канала

Телеведущая Регина Тодоренко и олимпийский чемпион в парном катании Роман Костомаров представили номер в очередном выпуске шоу «Ледниковый период». Пара танцевала под композицию «Реквием» в исполнении Аллы Пугачевой.

Тодоренко осталась недовольна своим выступлением.

— Песня очень серьезная, очень сложная, — успокоил ее хореограф Илья Авербух. — С первой «троечки» чуть-чуть «утонула». А вторую половину сделала намного лучше первой.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир