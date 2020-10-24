Тодоренко и Костомаров представили номер под «Реквием» Пугачевой

Телеведущая Регина Тодоренко и олимпийский чемпион в парном катании Роман Костомаров представили номер в очередном выпуске шоу «Ледниковый период». Пара танцевала под композицию «Реквием» в исполнении Аллы Пугачевой.

Тодоренко осталась недовольна своим выступлением.

— Песня очень серьезная, очень сложная, — успокоил ее хореограф Илья Авербух. — С первой «троечки» чуть-чуть «утонула». А вторую половину сделала намного лучше первой.