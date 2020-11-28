Тодоренко и Костомаров едва не довели Навку до слез номером на «Ледниковом периоде»

Телеведущая Регина Тодоренко и олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров показали новый номер на шоу «Ледниковый период». Пара выступала под песню «Тропы» в исполнении Пелагеи.

Многолетняя партнерша Костомарова Татьяна Навка осталась довольна номером пары и прокомментировала выступление дрожащим от волнения голосом.

— Ребята катались, я совершенно не хотела задумываться, как Регина катается, где что она выполняет... — сказала Навка в эфире Первого канала. — Она настолько дополняет Романа, или он ее дополняет... Как ты нежно на него смотришь, насколько ты женственная, нежная... Я всю дорогу думала: «Прямо как мы с Романом». А в конце, когда ты запела, я подумала: «Нет, не как Навка. Навка так не может».