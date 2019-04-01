"Титул остается на протяжении всей жизни". Леонова не согласна с Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Леонова не согласилась с заявлением тренера Этери Тутберидзе "Как только ты спускаешься с пьедестала, ты становишься никем". По словам серебряного призера чемпионата мира-2012, завоеванный титул остается со спортсменом до конца жизни.

- Титул остается с тобой на протяжении всей жизни, - цитирует "Спорт день за днем" Леонову. - Тем более, если это первое место. Это же очень здорово и почетно быть чемпионом чего-либо.

– Тутберидзе сказала, что это никак тебе в будущем не поможет.

– Если в этом смысле… Нет, все-таки не соглашусь.

– Тутберидзе доказала, что она великий тренер, но все-таки в качестве спортсменки таких высот не добилась. Не странно ли слышать от нее такие мысли в отношении собственных фигуристов?

– Возможно, она просто так воспитывает своих спортсменов. Мне всегда казалось, в группе Этери Тутберидзе существует только одно место – первое и никакое больше. Поэтому я даже немного не понимаю эту фразу… Потому что много спортсменов, которые добились хороших результатов в спорте и по-прежнему на слуху. Они очень популярны, участвуют в различных шоу.

– Наверное, все-таки спортсмен спортсмену рознь. Одни выигрывают одну медаль и пропадают, а другие выигрывают регулярно.

– Конечно, это совсем разные вещи. Можно выиграть и уйти, но очень важно уйти красиво, чтобы потом о тебе говорили. Можно выиграть, уйти, а потом вернуться и попытаться выиграть снова. Но если не выиграешь, возникнет вопрос, зачем еще раз выходил, если уже выиграл? Зачем себя мучать и истязать, когда у тебя все есть?