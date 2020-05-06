Тина Канделаки: «Тутберидзе имеет право считать, что у нее увели талантливейшую ученицу»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

— Ничего не знаю про внутреннее недовольство Александры, о котором написали СМИ, но факт заключается в том, что к борьбе самих фигуристов прибавилась и конкуренция команд, — написала Канделаки в своем Telegram-канале. — Тутберидзе имеет право считать, что у нее из-под носа увели талантливейшую ученицу, но решение Саши (учитывая объем ледовых шоу) выглядит на редкость просчитанным.

Мы уже знаем, что сегодня карьера фигуристки не захватывает даже две Олимпиады, а в случае с Женей Медведевой и одного золота может не достаться. Так что думать надо и о том, чем заниматься после спортивной карьеры.

И тут Женя Плющенко может предложить новый мир, в котором есть и деньги, и обожание поклонников по всему земному шару.

В общем, решение Саши (и тех, кто ей подсказывает) можно понять.