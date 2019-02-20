Тиффани Загорски: "Мы очень довольны нашими выступлениями на Кубке России"

Тиффани Загорски, которая выступает в паре с Джонатаном Гурейро в танцах на льду, прокомментировала прокаты на Кубке России по фигурному катанию. Дуэт одержал победу на турнире, набрав в сумме 195,02 балла.
– Какой прекрасный конец дня, мы очень довольны обоими нашими выступлениями на этом Кубке России! Спасибо нашим замечательным тренерам и команде, и, конечно же, моему партнеру! Мы продолжим усердно работать и делать отличные выступления! – написала Загорски в своем Инстаграме.
Напомним, что на чемпионате России финалисты "Гран-при" шли третьими после первого дня соревнований, но провалили произвольный танец и потеряли много баллов из-за развязавшегося шнурка партнера. В итоге Загорски и Гурейро заняли только седьмое место (171,76).
Какой прекрасный конец дня, мы очень довольны обоими нашими выступлениями на этом Кубке России! Спасибо нашим замечательным тренерам и команде, и, конечно же, моему партнеру! 🤗🙏🏻🙌🏻 Мы продолжим усердно работать и делать отличные выступления! ✨ Много любви от двух счастливых людей! ☺️❤️ #загорскигурейро #финалкубкароссии #zagorskiguerreiro #ZG