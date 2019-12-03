«Теперь все просят сделать его на соревнованиях». Туктамышева пошутила про свой четверной тулуп

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева пошутила на тему исполненного ею на тренировке четверного тулупа.

Ранее 22-летняя фигуристка ни разу не исполняла его на тренировках и соревнованиях, хотя в сентябрьском интервью «СЭ» отмечала, что начала изучение прыжка в четыре оборота.

— Когда прыгнула супер сложный прыжок и теперь все просят сделать его на соревнованиях, — написала Туктамышева в своем Instagram.