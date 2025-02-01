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Сегодня, 20:18

Тело Вадима Наумова, погибшего в авиакатастрофе в США, пока не обнаружено

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тело фигуриста и тренера Вадима Наумова, погибшего в авиакатастрофе в США, пока не было обнаружено, сообщила мать спортсмена Ия Наумова.

Ранее стало известно, что Наумова и его супругу Евгению Шишкову похоронят в США.

«Хоронить их будут там [в США], но тело Вадима еще не нашли», — цитирует Наумову ТАСС.

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, на борту вертолета — три человека. Выживших в результате авиакатастрофы нет.

Источник: ТАСС
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