Тело Вадима Наумова, погибшего в авиакатастрофе в США, пока не обнаружено

Тело фигуриста и тренера Вадима Наумова, погибшего в авиакатастрофе в США, пока не было обнаружено, сообщила мать спортсмена Ия Наумова.

Ранее стало известно, что Наумова и его супругу Евгению Шишкову похоронят в США.

«Хоронить их будут там [в США], но тело Вадима еще не нашли», — цитирует Наумову ТАСС.

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, на борту вертолета — три человека. Выживших в результате авиакатастрофы нет.