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Сегодня, 19:25

Тело Протопопова было кремировано в Швейцарии, прах находится в Гриндельвальде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тело олимпийского чемпиона по фигурному катанию Олега Протопопова было кремировано в швейцарском Гриндельвальде и в настоящее время российские власти делают все возможное, чтобы он был захоронен на родине.

«Протопопов был кремирован в Швейцарии, в Гриндельвальде, сейчас его прах находится в префектуре города. В настоящее время российские власти делают все возможное, чтобы ускорить доставку праха в Россию, выполнив тем самым волю Олега. Он неоднократно заявлял, что желает быть похороненным на Волковском кладбище», — приводит ТАСС слова одного из членов семьи фигуриста.

3 ноября стало известно, что Протопопов умер в Швейцарии. В 2022 году 91-летний спортсмен выразил желание быть похороненным рядом с прахом жены — на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

Протопопов выступал в парном катании с Людмилой Белоусовой. Они стали чемпионами Олимпийских игр в Инсбруке (1964) и Гренобле (1968), четыре раза подряд выиграли золото чемпионатов мира (1965-1968) и Европы (1965-1968).

Источник: ТАСС
Фигурное катание
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