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Сегодня, 11:50

Текслер: «Чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске пройдет в память о Горшкове»

Текслер сообщил, что чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске пройдет в память о Горшкове
Виктория Кравченко
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Александр Горшков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Губернатор Челябинский области Алексей Текслер сообщил, что чемпионат России в Челябинске будет посвящен памяти Александру Горшкову. Именно он предложил этот город, для проведения турнира.

«Чемпионат России пройдет в декабре в Челябинске, и я благодарен ФФККР за доверие. Вновь дать возможность провести чемпионат России Челябинску было одним из последних решений Александра Георгиевича Горшкова, и в первую очередь этот турнир пройдет в память о нем. Мы проводили чемпионат два года назад, и с удовольствием это сделаем снова. В Челябинске очень любят фигурное катание», — цитирует Текслера ТАСС.

Александр Горшков скончался от инфаркта миокарда 17 ноября. С июня 2010 года он возглавлял ФФККР. Во время спортивной карьеры он в паре с Людмилой Пахомовой стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/16852949
Фигурное катание
Александр Горшков (фигурное катание)
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