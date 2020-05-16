«Тебя пора наказывать». Тарасова жестко осудила Башарова за пьянство и рукоприкладство

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выступила с резкой критикой в адрес актера Марата Башарова, который угодил в очередной скандал. Бывшая жена Башарова после новых публичных заявлений актера обвинила его во лжи. Адвокаты Екатерины Архаровой подготовили документы для передачи в суд дела пятилетней давности о жестоком избиении супруги.

— Мой папа был очень умный человек. И он говорил, что тот, кто пьет, пить не перестанет, — рассказала Тарасова в интервью ток-шоу на Первом канале. — Понимаете, нарастающая агрессия. У него все время это.

Марат, как праздник, так ты напиваешься. И бьешь все время этих несчастных женщин.

Как ты считаешь, в этот раз какое тебе наказание нудно назначить? Потому что тебя пора наказывать. Давно пора.

Ты живешь среди людей. И если тебя опять с этой историей показывают... Ну раз на вилы наступил, второй... Ну куда же ты, дружок? Ты так каждые два года на экране. Лучше бы ты снимался в кино.