Театральный художник Филатова рассказала об идее платья Туктамышевой с розой

Художник-скульптор Галина Филатова, сотрудничающая с Елизаветой Туктамышевой, рассказала о том, как пришла идея поменять платье фигуристки в произвольной программе и почему был выбран такой образ.

— Лиза всегда очень позитивный человек — у нее веселые и жизнерадостные номера. В этой программе ее попытались окунуть в лирический образ. Сначала она держала в голове образ слепой девушки, но это очень литературное понятие, и буквально, не закрывая глаз, сложно выразить в платье эту идею. Не наденешь же повязку на глаза, это все-таки спорт. Потом пошли копать дальше. Печаль и одиночество связаны в первую очередь с любовью, с ее потерей. Есть такой фильм «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви».

Черная роза еще со времен Средневековья ассоциируется с печальной любовью. У меня появилось желание сделать след от розы. В результате мы сделали так, что она как будто вынута из ткани, остался только силуэт. Но роза как будто прошла сквозь тело и оказалась сзади. Черный использовать уже не хотелось, решили немного дать цвета. Но ведь когда черные розы покупаешь, то они на самом деле темно-бордовые. Всегда от встреч мужчины и женщины остается какой-то символ, например, подаренный цветок. Вот так много вложено в эту розу: одиночество, память о любви, ее ожидание.