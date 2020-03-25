Татьяна Волосожар рассказала про карантин после возвращения из США

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала, как она и ее семья проходят через карантин после возвращения в Россию из США.

Ранее Волосожар сообщила, что каток в США, на котором работает ее супруг Максим Траньков, закрылся из-за коронавируса?.

— У нас полный карантин. Друзья, хочу вас успокоить: наша семья не планирует нарушать правила карантина, — написала Волосожар в своем Instagram. — Конечно, для нас важна безопасность окружающих людей. Мы живем в частном доме за городом и дальше своего участка не выходим. Видеться ни с кем тоже не собираемся. Мы хорошо себя чувствуем. Первый раз за долгое время у нас появилась возможность спокойно отдохнуть после перелета, пройти акклиматизацию и никуда не спешить. Отсыпаемся.

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