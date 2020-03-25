Татьяна Волосожар рассказала про карантин после возвращения из США
Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала, как она и ее семья проходят через карантин после возвращения в Россию из США.
Ранее Волосожар сообщила, что каток в США, на котором работает ее супруг Максим Траньков, закрылся из-за коронавируса?.
— У нас полный карантин. Друзья, хочу вас успокоить: наша семья не планирует нарушать правила карантина, — написала Волосожар в своем Instagram. — Конечно, для нас важна безопасность окружающих людей. Мы живем в частном доме за городом и дальше своего участка не выходим. Видеться ни с кем тоже не собираемся. Мы хорошо себя чувствуем. Первый раз за долгое время у нас появилась возможность спокойно отдохнуть после перелета, пройти акклиматизацию и никуда не спешить. Отсыпаемся.
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У нас полный карантин? Друзья, я вижу много комментариев и хочу вас успокоить — наша семья не планирует нарушать правила карантина. Конечно, для нас важна безопасность окружающих людей. ? ? Мы живем в частном доме за городом и дальше своего участка не выходим. Видеться ни с кем тоже не собираемся. С продуктами помогают друзья, которые живут по соседству. Оставляют нам гуманитарную помощь у ворот? Также воспользуемся доставкой при необходимости. ? ?? Мы хорошо себя чувствуем, спасибо всем, кто интересуется и волнуется. Первый раз за долгое время у нас появилась возможность спокойно отдохнуть после перелета, пройти акклиматизацию и никуда не спешить. Отсыпаемся? ? ? Вчера вы видели в сторис, что нам удалось даже покататься на нерастаявшем прудике на нашем участке. На фото я как раз стою на самом маленьком в моей жизни «катке»? Так что нам есть чем заняться. Лика в любом случае точно не даст заскучать?? ? Планируем заняться домашними делами, до которых обычно не доходят руки, готовить вкусности, смотреть хорошее кино, общаться друг с другом и с вами, конечно же? Как раз появилось время?? ? ? Во всём надо искать позитив, я уверена, только так можно справиться с любыми трудностями. Согласны? ? #ТатьянаВолосожар