Известный российский тренер Татьяна Тарасова оценила произвольную программу Евгении Медведевой на этапе «Гран-при» в Москве.

— Браво, зал встает. Все, что могла, максимум того, что у нее есть, она сделала, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — Здорово, молодец. С возвращение.

Ну как ее не уважать? Ну как ее не любить? Из такого дна, из такого колодца она выбралась обратно. Ну нет четверных пока, но не значит, что не будет.

Здесь прямо была душа. У нее есть характер, вера, в то, что она сделала правильно. Мы не можем не вспоминать Этери Тутберидзе, которая ее много лет тренировала. Но она сделала так, как она сделала. Она не сдалась.

Не знаю, какая она будет. Какое место займет. Но я знаю, что она возвратилась. И будет тренироваться с еще большим успехом.