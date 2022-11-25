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Сегодня, 23:37

Тарасова призвала проводить чемпионаты мира по фигурному катанию в России

Анна Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Международный союз конькобежцев (ISU) должен снова проводить крупнейшие соревнования по фигурному катанию в России.

«Мы всегда участвовали в розыгрыше всех медалей, нам хочется, чтобы здесь прошел чемпионат мира. Мне кажется, Россия — это самая достойная страна, чтобы проводить турнир», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

В начале марта 2022 года ISU отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой. На июньском конгрессе организации отстранение было продлено.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2023 пройдет в Сайтаме, Япония. Последний раз мировое первенство проходило в России в 2011 году.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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