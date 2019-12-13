Татьяна Тарасова: «Загитовой предстоит очень интересная творческая жизнь»

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова считает, что фигуристка Алина Загитова, взявшая паузу в карьере, уже не вернется в большой спорт.

— Вернется Алина или нет — глупый вопрос, надежды юношей питают, — цитирует Тарасову ТАСС. — Надеюсь на то, что она найдет себя, ей предстоит очень интересная творческая жизнь, хочется пожелать ей успеха в том, как она ей распорядится. Она пошла не на улицу, она пошла в шоу, которое делает Татьяна Навка, — прекрасное шоу, будет ездить по миру, как это делали все выдающиеся спортсмены. А мы будем иметь возможность видеть ее раз в год.

Чтобы в шоу оставаться интересной зрителю, нужно тренироваться, и она, наверное, будет это делать. Но мне жаль, что только тремя программами измеряется продолжительность спортивной жизни олимпийской чемпионки.

Соревнований у нас может не быть, вот это беда, а уж победы стране в женском одиночном катании обеспечивает Этери Тутберидзе. И я с большим уважением отношусь к тому, что делает Алексей Мишин и его ученица Лиза Туктамышева — она переживала неудачи, ничего не добивалась в плане медалей, но возвращалась, выучила четверной тулуп, восстановила тройной аксель. Или наша выдающаяся спортсменка двукратная чемпионка мира Женя Медведева — выбралась со дна колодца, в который она попала, она совершенствуется. Я уважаю этих людей, также как я уважаю мнение Алины — она сама распоряжается своей жизнью.

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