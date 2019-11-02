Татьяна Тарасова: «Загитова очень чувственно катает свою программу, она очень изменилась»

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова назвала чувственным выступление российской фигуристки Алины Загитовой в короткой программе на «Гран-при» во Франции. 17-летняя спортсменка с 74,24 балла идет на втором месте, лидирует 16-летняя Алена Косторная (76,55).

— Загитова очень чувственно катает свою программу, она очень изменилась, она очень легкая, так же хорошо прыгает, как и раньше, — цитирует ТАСС Тарасову. — Но сегодня у нее получился не самый лучший каскад лутц-риттбергер. Мне показалось, что на риттбергере она недокрутила, к тому же получился короткий выезд, потому что ее на этом прыжке немножко повело назад. Но я считаю, что она очень хорошо каталась, у нее очень хорошие прыжки и вращения, и эта программа ей очень идет.

Косторная очень легко катается, и она прыгнула тройной аксель — элемент «ультра си», мужской прыжок, который прыгают лишь несколько фигуристок в мире. На выезде с акселя ее тоже немного повело, но она успела сделать свой коронный шпагат, тем самым увеличив оценку за элемент.