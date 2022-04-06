Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:50

Тарасова высказалась в поддержку российских спортсменов, меняющих гражданство

Татьяна Тарасова заступилась за российских спортсменов, меняющих гражданство
Владислав Флегонтов
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в
Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявила, что не стоит осуждать спортсменов, меняющих гражданство.

«Я думаю, спортсменов, меняющих гражданство, порицать не нужно. Это их выбор. Да и пока никто этого не делает. Не нужно нагнетать», — сказала Тарасова «СЭ».

Российские фигуристы пропустили чемпионат мира-2022 в Монпелье (Франция). Наши спортсмены выступили на Кубке Первого канала в Саранске, который прошел с 25 по 27 марта.

Ранее олимпийская чемпионка-2006 в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что нельзя называть предателями спортсменов, сменивших гражданство.

Фигурное катание
Татьяна Навка
Татьяна Тарасова
Читайте также
Пять основных симптомов рака простаты
Патроны возьмут от «Калашникова», гонки проведут по улицам, а Большунову дадут винтовку. Каким будет импортозамещение в биатлоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Навка высказалась в поддержку российских спортсменов, меняющих гражданство
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости