Тарасова высказалась в поддержку российских спортсменов, меняющих гражданство

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявила, что не стоит осуждать спортсменов, меняющих гражданство.

«Я думаю, спортсменов, меняющих гражданство, порицать не нужно. Это их выбор. Да и пока никто этого не делает. Не нужно нагнетать», — сказала Тарасова «СЭ».

Российские фигуристы пропустили чемпионат мира-2022 в Монпелье (Франция). Наши спортсмены выступили на Кубке Первого канала в Саранске, который прошел с 25 по 27 марта.

Ранее олимпийская чемпионка-2006 в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что нельзя называть предателями спортсменов, сменивших гражданство.