Татьяна Тарасова выписана из больницы. Она уже находится дома

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выписана из больницы и находится дома, сообащет ТАСС.

Ранее источник сообщил, что Тарасова была госпитализирована 14 декабря по причине высокого давления.

Тарасова почувствовала ухудшение состояния в ноябре, специалист стала испытывать сильные головные боли, после чего отменила поездку на «Гран-при» России в Сочи, где должна была работать комментатором. В декабре она была дважды госпитализирована.