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Татьяна Тарасова выписана из больницы. Она уже находится дома

19:20
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выписана из больницы и находится дома, сообащет ТАСС.

Ранее источник сообщил, что Тарасова была госпитализирована 14 декабря по причине высокого давления.

Тарасова почувствовала ухудшение состояния в ноябре, специалист стала испытывать сильные головные боли, после чего отменила поездку на «Гран-при» России в Сочи, где должна была работать комментатором. В декабре она была дважды госпитализирована.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13274931

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Иван Шитик все материалы автора
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