Татьяна Тарасова выписана из больницы. Она уже находится дома
19:20
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выписана из больницы и находится дома, сообащет ТАСС.
Ранее источник сообщил, что Тарасова была госпитализирована 14 декабря по причине высокого давления.
Тарасова почувствовала ухудшение состояния в ноябре, специалист стала испытывать сильные головные боли, после чего отменила поездку на «Гран-при» России в Сочи, где должна была работать комментатором. В декабре она была дважды госпитализирована.
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