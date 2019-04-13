Татьяна Тарасова - в восторге от Туктамышевой: "Императрица!"

Прославленный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась в восторге от выступления Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке. Спортсменка показала безупречный прокат и набрала 153,89 балла.

– Шикарно! Браво! – несколько раз во время выступления в эфире "Первого канала" повторила Тарасова. – Императрица! Посмотрите, как она прокатала. Столько ждала этого выхода, столько работала. Так была готова весь сезон. Она свою программу внутри перестрадала. И вот такой прокат выдала. Видно, что она может прыгнуть еще второй аксель. А эти лутцы сумасшедшие! Боже мой, какая умница! Нет слов. Сильна бродяга, до невозможности. А эти глаза! Вот вам и девочка из Глазова. Вот она. Она развеяла все сомнения. Мы гордимся Лизой. Спасибо ей большое. А финал какой! Как она прибавила, как побежала. У нее всегда так было. Она дала шанс всем взрослым девочкам.